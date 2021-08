Laumann vorerst gegen weitere Einschränkungen für Ungeimpfte

Die Städte in NRW wollen den Druck auf Ungeimpfte weiter erhöhen und sie von vielen Freizeitaktivitäten ausschließen. Doch NRW-Gesundheitsminister Laumann macht nicht mit. Er will erstmal abwarten, was die noch recht neuen 3G-Regeln bringen.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat der Forderung nach weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte vorerst eine Absage erteilt. Der nordrhein-westfälische Städtetag hatte sich dafür ausgesprochen, dass der Freizeitbereich nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zugänglich sein solle - statt wie bisher auch für Getestete (3G).

«Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt nicht 2G. Ich möchte jetzt erst einmal beim Testen bleiben», sagte Laumann dem WDR am Freitagabend am Rande einer Veranstaltung. «Wir sind erst eine Woche aus den Ferien zurück. Lasst uns doch einfach mal schauen, wie die Inzidenzen sich in den nächsten Wochen entwickeln und vor allen Dingen wie sich die Situation auf unseren Intensivstationen entwickelt», sagte der Gesundheitsminister.

Städtetags-Chef Pit Clausen (SPD) hatte eine 2G-Regelung für Freizeit-Veranstaltungen gefordert. «Wir sehen in unseren Städten, dass Infektionen wieder zunehmen und die Gefahr droht, dass sie teilweise außer Kontrolle geraten», hatte Clausen argumentiert. Nach einer Sitzung hätten sich die Mitgliedsstädte des Verbands daher für strengere Vorgaben ausgesprochen: «Für Menschen ab 12 Jahren sollte im Freizeitbereich 2G gelten, ein Test allein darf für den Zutritt nicht mehr ausreichend sein.» Man wolle nicht, dass Schulen und Kitas wieder geschlossen werden, argumentierte Clausen.

Hamburg geht in der Corona-Krise bereits von diesem Samstag an einen Sonderweg mit einem «2G-Optionsmodell». Der rot-grüne Senat der Hansestadt erlaubt Veranstaltungen fast ohne Corona-Auflagen - sofern nur Geimpfte und Genesene sie besuchen. Veranstalter und Wirte können damit entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen und dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen - also auch aktuelle Tests akzeptieren. Kritiker nennen 2G eine Impfpflicht durch die Hintertür.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war in den vergangenen zwei Monaten in Nordrhein-Westfalen rasant angestiegen. Am Samstag wies das Robert Koch-Institut zwar erstmals seit Wochen wieder eine leicht sinkende Corona-Inzidenz aus. Mit 124,3 war die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen trotzdem deutlich höher als eine Woche zuvor (91,8). Allerdings spielt die Inzidenz in der Pandemie inzwischen eine geringere Rolle. Immer mehr rückt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten in den Fokus.