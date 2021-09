Laumann warnt vor «Pandemie der Ungeimpften»

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumannn (CDU) hat vor einer «Pandemie der Ungeimpften» gewarnt. 86 Prozent der Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen in den NRW-Krankenhäusern seien nicht gegen das Coronavirus geimpft, sagte Laumann am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags. Er rief die Menschen auf, sich impfen zu lassen. Jede Impfung bringe die Gesellschaft mehr in Richtung eines normalen Lebens und verhindere schwere Verläufe in den Kliniken. «Nutzen Sie schlicht und ergreifend die Möglichkeit, sich imfen zu lassen», sagte Laumann.

Derzeit lägen fast 400 Covid-Patienten auf den Intensivstationen in NRW. Die schweren Verläufe beträfen zunehmend jüngere Menschen zwischen 19 und 50 Jahren, sagte Laumann.