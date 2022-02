Laura Wontorra empfand ihre Kindheit als sehr privilegiert

Köln (dpa)

Fernsehmoderatorin Laura Wontorra («Ninja Warrior Germany») hat ihre Kindheit als sehr privilegiert empfunden. «Ich bin groß geworden in einem sehr behüteten Haushalt, wo viele Möglichkeiten einfach schon gegeben waren», berichtete die 32-Jährige am Donnerstag in Köln. Ihre Eltern hätten sie und ihren Bruder daher relativ früh an soziales Engagement herangeführt. Es sei wichtig, im Leben auch etwas zurückzugeben.

Von dpa