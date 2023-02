Laut Flick: Ter Stegen während Neuer-Verletzung die Nummer 1

Köln (dpa)

Torhüter Marc-André ter Stegen wird während der Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer wohl die klare Nummer 1 in der Fußball-Nationalmannschaft sein. «Wir haben uns zu diesem Thema schon öfter geäußert und unsere Reihenfolge ganz klar aufgezeigt», sagte Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag bei einem Termin zur EM 2024 in Köln. Ter Stegen vom FC Barcelona war dabei stets als eindeutige Nummer 2 hinter Neuer ausgerufen worden.

Von dpa