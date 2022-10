Lebensmittelwarnung: Seitenbacher ruft Riegel zurück

Buchen (dpa)

Das Lebensmittelunternehmen Seitenbacher ruft zwei Fitness-Riegel zurück. In den Produkten «Fitness Riegel ohne Schokolade» (EAN: 4008391213753) und «Fitness Riegel mit Schokolade» (EAN: 4008391213852) könne 2-Chlorethanol enthalten sein, welches ein Abbauprodukt von Ethylenoxid darstellt, teilte der Hersteller am Mittwoch über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Die Riegel wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft.

Von dpa