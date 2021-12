Lehrpreis für besonderen Einsatz in Hochschullehre vergeben

Sieben Hochschullehrende sind am Donnerstag mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet worden - und erhalten somit insgesamt eine Viertelmillion Euro. Gerade in Zeiten der Pandemie, die die akademische Lehre vor große Herausforderungen stelle, verdiene ihr Einsatz «für qualitätsvolle und innovative Lehre ganz besondere Anerkennung», lobte die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Isabell Pfeiffer-Poensgen (parteilos). Die Preise gehen demnach nach Köln, Aachen und Siegen.

Der Landeslehrpreis wird alle zwei Jahre in fünf Kategorien für besonderen Einsatz und Kreativität in der Hochschullehre vergeben, wobei die Jury aus insgesamt 66 Vorschlägen von 29 NRW-Hochschulen wählen musste. Herausragende Leistungen drückten sich beispielsweise darin aus, dass Lehrende experimentierfreudig seien oder ihre Lehre auf Grundlage der Rückmeldungen Studierender stetig weiterentwickelten, hieß es.

Im Bereich Universitätslehre wird der Inhaber des Lehrstuhls Medienästhetik an der Universität Siegen, Peter Matussek, ausgezeichnet. Als Lehrende an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften teilen sich der Volkswirt Andreas Bernecker von der Fachhochschule Aachen sowie Dirk Burdinski von der Fakultät für angewandte Naturwissenschaften der Technischen Hochschule Köln das Preisgeld von 50 000 Euro. Ebenfalls zwei Preisträgerinnen gibt es unter Lehrenden der Kunst- und Musikhochschulen: Ausgezeichnet wurden Claudia Meyer, Musikpädagogin an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, sowie Natalia Ardila-Mantilla, Leiterin des Studiengangs Instrumental- und Gesangspädagogik derselben Hochschule. Der Sonderpreis «Lehre digial» geht an die Direktorin des Instituts für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik an der Technischen Hochschule Köln, Anja Richert. Jörn Griebel von der Uni Siegen erhält den Sonderpreis für die vorbildliche Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements Studierender.