Toter Coesfelder in Wohnung entdeckt: Verdächtiger in U-Haft

Marl (dpa/lnw)

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Wohnung in Marl ist ein 62-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Beschuldigten wird Totschlag vorgeworfen, wie die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag mitteilten.

Von dpa