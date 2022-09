Leiche mit Stichverletzungen gefunden: Festnahme

Der getötete 47 Jahre alte Mann sei zuvor mit Stichverletzungen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gefunden worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Mittwoch mit. Nach dem Fund am Dienstag konnte der Tatverdächtige demnach in der Nacht festgenommen werden. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.