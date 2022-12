Leichter Schneefall in Teilen von NRW erwartet - Glättewarnung

Am Freitag soll es in Nordrhein-Westfalen in höheren Lagen stellenweise schneien. In Ostwestfalen und im Sauerland könne es leichten Schneefall oder Schneegriesel geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Gebietsweise könne es durch Neuschnee oder überfrierende Nässe glatt werden.

Der DWD erwartet am Freitag in NRW Temperaturen von zwei bis vier Grad. Im Laufe des Tages soll es Niederschläge geben - in tieferen Lagen soll es aber regnen und nicht schneien. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf bis zu minus drei Grad ab, vor allem im Bergland könnte es dann etwas schneien. Oberhalb einer Höhe von 300 Metern soll es einen bis drei Zentimeter Neuschnee geben.

Am Samstag und Sonntag bleibt es laut DWD mit Temperaturen von null bis vier Grad kalt. Bis auf ein paar Schneeflocken am Samstag soll es am Wochenende aber überwiegend niederschlagsfrei bleiben.