Leichtes Spiel bei Impfpass-Fakes: Personalausweis vergessen

Hamm/Schwerte (dpa/lnw)

Gleich zweimal leichtes Spiel hatte die Polizei im Ruhrgebiet am Montag wegen mutmaßlichen Impfpass-Fälschungen. In Schwerte war eine Frau aus einer Apotheke geflüchtet, nachdem die Apothekerin den zur Digitalisierung vorgelegten Impfpass als gefälscht entlarvt hatte. «Dumm gelaufen: Sie hatte an Ort und Stelle ihren Personalausweis vergessen», so die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung zu dem Vorfall. Die Polizei habe der 30-Jährigen sofort einen Besuch abgestattet und ermittele nun.

Von dpa