Leihe von Itakura perfekt: Schalke vermeldet 15. Neuzugang

Der Wechsel von Ko Itakura zum FC Schalke 04 ist perfekt. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der 24 Jahre alte japanische Nationalspieler von Manchester City ausgeliehen. Die Vereinbarung zwischen beiden Clubs beinhaltet eine Kaufoption. Dem Vernehmen nach kann der Innenverteidiger nach einem Jahr Leihe für vier Millionen Euro fest verpflichtet werden.

«Wir haben Ko Itakura seit langem intensiv beobachtet und sind absolut überzeugt von seinen Qualitäten. Er verteidigt aktiv und aggressiv, hat dabei ein richtig gutes Stellungsspiel und ist defensiv wie offensiv stark in Kopfballduellen. Obwohl er erst 24 Jahre jung ist, bringt er schon eine große Portion Erfahrung mit und wird unseren Kader damit bereichern», sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Itakura war Mitte Januar 2019 zu Manchester City gewechselt und war nur einen Tag später an den FC Groningen verliehen worden. Dort spielte er die folgenden zweieinhalb Spielzeiten und kam insgesamt auf 56 Spiele in der Eredivisie.

Der Olympia-Vierte Itakura ist der bereits 15. Neuzugang des Bundesliga-Absteigers in dieser Saison. Damit dürfte der Kader komplett sein. «Mit dem jetzigen Stand bin ich zufrieden», kommentierte Trainer Dimitrios Grammozis zwei Tage vor dem Spiel bei Spitzenreiter Regensburg am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Allerdings will sich der Revierclub bis zum Ende der Transferpflicht noch von den Profis Amine Harit, Ozan Kabak, Omar Mascarell und Matija Nastasic trennen.