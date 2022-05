Leihspieler Pieringer bleibt beim FC Schalke

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Der FC Schalke 04 und Marvin Pieringer gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Freitag mitteilte, wurde der bisher vom SC Freiburg ausgeliehene Stürmer fest verpflichtet. Der Vertag des 22-Jährigen hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. «Schalke ist Fußball pur und ich bin überzeugt davon, dass ich in diesem Umfeld die beste Entwicklung nehmen kann», kommentierte Pieringer.

Von dpa