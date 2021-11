Leipertz sichert Heidenheim den Sieg in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Der 1. FC Heidenheim hat nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg im fremden Stadion gefeiert. Die Heidenheimer gewannen am Freitagabend dank des späten Treffers von Robert Leipertz in der Nachspielzeit (90.+2) bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) und verbesserten sich in der Tabelle mit 24 Punkten vorerst auf Rang sechs. Die Düsseldorfer hingegen verpassten vor 13 873 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena den Anschluss an das Mittelfeld und sehen sich als Tabellenzwölfter nun mit dem Abstiegskampf konfrontiert.

Von dpa