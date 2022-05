Leipzigs Tedesco zum Rose-Aus: «Wahnsinn, sehr überraschend»

«Ich habe es beim Betreten des Raumes erfahren, ich finde Wahnsinn, sehr überraschend», meinte Tedesco am Freitag auf der Pressekonferenz zum Pokalfinale an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gegen den SC Freiburg. Unmittelbar vor der Pressekonferenz war bekannt geworden, dass sich der BVB vom Leipziger Marco Rose getrennt hat. Tedesco war sichtlich überrascht: «Es ist in erster Linie für mich sehr überraschend gewesen, das ist der aktuelle Fußball.» .