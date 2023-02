Lemgo verpflichtet Kreisläufer Petrovský

Der Kreisläufer Leoš Petrovský spielt von der kommenden Saison an für den TBV Lemgo.

Wie die Ostwestfalen am Montag mitteilten, unterschrieb der 30-Jährige vom Zweitligisten TuS N-Lübbecke einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025. «Mit Leoš wechselt ein absolut gestandener Spieler in unsere Reihen. Er kann sowohl im Innenblock als auch im Angriff agieren. Leoš passt super in unser Spielsystem», kommentierte TBV-Trainer Florian Kehrmann die Einigung mit dem 70-maligen tschechischen Nationalspieler, der beim Bergischen HC und dem TuS N-Lübbecke bereits Bundesliga-Erfahrungen sammelte.