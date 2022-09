Letsch vor Bochum-Debüt: «Niemand gesetzt»

Bochum (dpa)

Thomas Letsch will vor seinem Debüt als neuer Trainer des noch sieglosen Bundesliga-Letzten VfL Bochum keine Startelf-Garantien aussprechen. «Aufgrund der bisherigen Saisonergebnisse und der Tatsache, dass die Mannschaft nicht erfolgreich gespielt hat, muss kein Spieler von vornherein gesetzt sein», sagte der 54-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky). Bis auf Manuel Riemann im Tor legte er sich öffentlich nicht fest, wer im Duell mit dem Tabellenzwölften von Beginn an aufläuft. «Wenn ein neuer Trainer kommt, wittern die Jungs, die weniger gespielt haben, ihre Chance. Wir haben sicher 15, 16 Spieler, die für die Startelf infrage kommen.»

Von dpa