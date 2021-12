Letzter RTL-Jahresrückblick: Gottschalk verabschiedet Jauch

Hürth (dpa)

Thomas Gottschalk (71) hat seinen langjährigen Kollegen Günther Jauch (65) bei dessen letztem TV-Jahresrückblick überrascht und aus der Sendung verabschiedet. Der Entertainer ließ sich am Sonntagabend zunächst per Handy ins Studio nach Hürth schalten, wo Jauch live den Jahresrückblick «2021! Menschen, Bilder, Emotionen» moderierte. Dann tauchte Gottschalk überraschend auch im Studio auf und gratulierte Jauch zum 25. Jubiläum seiner Jahresshow, in der er selbst auch einige Male zu Gast war. «Wir haben es immer lustig», lobte Gottschalk den Kollegen und Freund.

Von dpa