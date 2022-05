Leutheusser-Schnarrenberger soll im Amt bleiben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) soll auf Wunsch der aktuellen Landesregierung auch nach der Wahl am 15. Mai Antisemitismusbeauftragte in NRW bleiben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatte die «Jüdische Allgemeine» berichtet. Die 70-Jährige war von 1992 bis 1996 sowie von 2009 bis 2013 Bundesjustizministerin.

Von dpa