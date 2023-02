Leverkusen gegen Mainz ohne Diaby: Muskelverletzung

Leverkusen (dpa) –

Bayer Leverkusen muss in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den FSV Mainz 05 auf Angreifer Moussa Diaby verzichten. Laut Mitteilung des Werksclubs erlitt der französische Nationalspieler am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die AS Monaco (2:3) eine kleine Muskelverletzung im Oberschenkel. Das ergab eine medizinische Untersuchung am Freitag. Demnach wird der 23 Jahre alte Offensivspieler etwa zehn Tage ausfallen.

Von dpa