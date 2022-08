Leverkusen mit Hradecky und Andrich gegen Hoffenheim

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen kann nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga wieder auf Lukas Hradecky und Robert Andrich zurückgreifen. Am 3. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim kehrt Kapitän und Torhüter Hradecky nach seiner Rotsperre im Spiel gegen den FC Augsburg (1:2) ebenso wieder zurück wie der gegen die Schwaben verletzt fehlende Mittelfeldmotor Andrich. Dritter Neuer in der Startelf ist Piero Hincapie, der Mitchell Bakker ersetzt. Bayer hat die drei ersten Pflichtspiele verloren und ist in der Liga Tabellenletzter.

Von dpa