Leverkusen ohne Amiri und Azmoun: Augsburg mit Jensen

Bayer Leverkusen beginnt das Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg ohne Florian Wirtz in der Startformation. Der 19-Jährige sitzt am Freitagabend zunächst auf der Bank. Verzichten muss Trainer Xabi Alsonso kurzfristig auf Nadiem Amiri und Sardar Azmoun. Amiri fällt laut Club-Angaben vom Freitagabend wegen muskulärer Probleme aus, Azmoun muss krank pausieren.

Der lange vermisste Angreifer Patrik Schick konnte ebenfalls nicht mit nach Augsburg reisen. Der Tscheche, im Vorjahr mit 24 Treffern zweitbester Torschütze der Bundesliga, hat wegen Leistenproblemen seit dem 1. November kein Pflichtspiel mehr absolviert. Die beiden Winter-Zugänge Patrick Pentz (Stade Reims) und Noah Mbamba (FC Brügge) stehen erstmals im Kader.

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen nimmt im Vergleich zur Niederlage in Freiburg eine Änderung in der Startelf vor. Der bislang treffsicherste FCA-Torschütze Ermedin Demirovic wird nach seiner Gelb-Sperre vom Finnen Fredrik Jensen ersetzt. Beim Hinspielsieg in Leverkusen erzielte der Finne den 1:0-Führungstreffer. Erstmals im Kader steht Neuzugang Nathanaël Mbuku, dessen Verpflichtung vom Ligue-1-Club Stade Reims am Montag bekannt gegeben wurde.