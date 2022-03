Leverkusen und Köln wechseln viermal - Hector beim FC zurück

Leverkusen (dpa)

Mit einer auf vier Positionen veränderten Startelf geht Leverkusens Trainer Gerardo Seoane das rheinische Duell mit dem 1. FC Köln an. Im Vergleich zur 2:3-Niederlage in der Europa League bei Atalanta Bergamo am Donnerstag sind die beiden Verteidiger Odilon Kossounou und Piero Hincapié sowie Mittelfeldspieler Kerem Demirbay nach seiner Sperre und Offensivmann Paulinho neu dabei.

Von dpa