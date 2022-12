Leverkusener Paulinho zurück nach Brasilien

Der 22 Jahre alte Offensivakteur wechselt bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni 2023 auf Leihbasis zum brasilianischen Erstligisten Atlético Mineiro. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Nach viereinhalb Jahren im Rheinland mit nur 79 Pflichtspieleinsätzen und neun Toren wechselt der Brasilianer damit zurück in seine Heimat. «Beide Seiten haben sich die Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren sicherlich anders vorgestellt», sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. «Mit diesem Transfer für den Rest der aktuellen Spielzeit haben wir nun eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung gefunden», erklärte Rolfes.