Leverkusens Adli fällt lange aus: Wirtz am Knie operiert

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen muss bis zum Saisonende auf Stürmer Amine Adli verzichten. Der 21-Jährige zog sich in einem Testspiel mit der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Färöer einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu, wie der Fußball- Bundesligist am Sonntag mitteilte. Erst in der Vorbereitung auf die kommende Saison rechnet der aktuelle Tabellendritte wieder mit Adli, der in dieser Saison in 34 Pflichtspielen für Leverkusen vier Tore erzielte.

Von dpa