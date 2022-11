Leverkusens Schick mit Startelf-Comeback gegen Brügge

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens wieder genesener Mittelstürmer Patrik Schick gibt im Champions-League-Spiel der Rheinländer gegen den FC Brügge sein Startelf-Comeback. Der Tscheche ist am Dienstag einer von sechs Neuen in der Anfangsformation von Trainer Xabi Alonso im Vergleich zur 0:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig am vergangenen Samstag. Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Mitchel Bakker und Callum Hudson-Odoi spielen ebenfalls von Beginn an.

Von dpa