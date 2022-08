Leverkusens Torwart Hradecky für ein Spiel gesperrt

Diese Entscheidung des Sportgerichts teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Hradecky wird damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den FC Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Der finnische Schlussmann hatte am Samstag beim BVB (0:1) einen Ball knapp außerhalb des Strafraums mit der Hand gefangen und dafür die Rote Karte gesehen. Spieler und Verein haben das Urteil bereits akzeptiert.