Leverkusens Trainer Seoane: «Momentane Lage sehr ernst»

München (dpa)

Trainer Gerardo Seoane hat die Situation von Bayer 04 Leverkusen nach der deutlichen Niederlage beim FC Bayern München nicht verharmlost. Der Champions-League-Teilnehmer ist in der Fußball-Bundesliga nach dem 0:4 am Freitagabend in München auf Platz 16 abgerutscht und damit in der Abstiegszone angekommen. «Die Tabelle zeigt immer die momentane Lage - und die ist sehr ernst zu nehmen», sagte der Schweizer in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Von dpa