Lichtshow zum 75. Geburtstag: Landtag in grün, weiß und rot

Zum 75. Jubiläum des Landes Nordrhein-Westfalen erstrahlt der Landtag am Rheinufer in Düsseldorf eine Woche lang in buntem Licht. Die Jubiläumswoche startet am 23. August mit der künstlerischen Lichtinstallation. Unter dem Titel «rundumNRW» werden in den Landesfarben grün, weiß, rot Liedtexte, Buchtitel und markante Sätze von berühmten Persönlichkeiten gezeigt. Die Lichtshow ist eine Woche lang bis Sonntag, 29. August, täglich von 21.00 Uhr bis Mitternacht von allen Seiten des Gebäudes zu sehen.

Mit Zitaten ist der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer ebenso dabei wie Sänger Campino von den Toten Hosen, Fußballer Leon Goretzka, Künstler Joseph Beuys oder der Industrielle Berthold Beitz.