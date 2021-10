«Lindenstraße»-Schauspieler Ludwig Haas gestorben

Köln/Neumünster (dpa)

Der Schauspieler Ludwig Haas, bekannt als «Dr. Dressler» aus der «Lindenstraße», ist tot. Er starb bereits am 4. September im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Neumünster, wie seine Tochter Franca Haas am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln bestätigt. Zuerst hatte das «Neue Blatt» berichtet.

