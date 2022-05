Linienbus kommt von der Straße ab: Drei Schwerverletzte

Laut Polizei war der Fahrer am Montag mit seinem Bus aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen, in den Graben gerutscht und an einen Baum geprallt. Außer dem 52-jährige wurden zwei Fahrgäste im Alter von 18 und 19 Jahren schwer verletzt. Der 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.