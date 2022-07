Linienbus kommt von Fahrbahn ab: Rund 140.000 Euro Schaden

Leichlingen (dpa/lnw)

Ein Linienbus ist am Dienstag in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) von der Straße abgekommen, hat zwei Straßenlaternen touchiert, ein in einer Einfahrt geparktes Auto gerammt und ist dann durch eine Betonmauer gerast. Der 33 Jahre alte Busfahrer aus Leverkusen habe einem rechts am Straßenrand geparkten Fahrzeug ausweichen wollen. Dabei habe er zu weit nach links gelenkt und die erste Laterne mitgenommen, ehe er vollkommen die Kontrolle über seinen Bus verlor und sich Kollision an Kollision reihte.

