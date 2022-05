Linienbus prallt gegen Baum: Mehrere Verletzte

Much (dpa/lnw)

Ein Linienbus ist im Rhein-Sieg-Kreis von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Busfahrer sei bei dem Unfall bei Much am Montagabend schwer und fünf Fahrgäste leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Der Fahrer sei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden.

Von dpa