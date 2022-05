Linton Maina erster Neuzugang des 1. FC Köln

Köln (dpa/lnw)

Linton Maina ist der erste Neuzugang des 1. FC Köln für die kommende Saison. Der ablösefreie Außenbahnspieler vom Zweitligisten Hannover 96 unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. «Linton ist ein sehr schneller Spieler, der in die Tiefe geht und stark im Eins-gegen-eins ist. Damit bringt er wichtige zusätzliche Offensiv-Elemente in unser Spiel», kommentierte Geschäftsführer Christian Keller die Verpflichtung des 22 Jahre alten gebürtigen Berliners.

Von dpa