Littbarski zu Sevilla 1982: War das legendärste Spiel

Sevilla/Dortmund (dpa)

Für den ehemaligen Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski rangiert das WM-Halbfinale 1982 gegen Frankreich noch immer ganz oben. «Ich würde sagen, das war schon das legendärste Spiel, das ich gespielt habe. Das kam dem nahe, wie ich ein Fußballspiel sehen möchte. Ich bin 1970 verzaubert gewesen vom 4:3 bei Italien gegen Deutschland. Ich habe gehofft, dass es so ein Spiel nochmal gibt - und dann das», sagte Littbarski der Deutschen Presse-Agentur vor dem 40. Jahrestag am Freitag. Deutschland hatte sich in Sevilla damals nach Elfmeterschießen durchgesetzt.

Von dpa