LKA: Nur wenige Korruptionsverfahren in NRW wegen Corona

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im vergangenen Jahr hat es in NRW nur «wenige Einzelfälle» von Korruption im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben. Das bilanziert das Landeskriminalamt (LKA) in seinem Lagebild Korruption. Ein kurioses Beispiel nennt das Lagebild dann doch: Als Polizisten eine Hochzeitsfeier mit 50 Personen auflösen wollten, seien ihnen von einem der Gäste 750 Euro in Bar angeboten worden - damit man weiter feiern könne.

