Lkw bleibt auf Leitplanke stehen: A33 nach Brilon gesperrt

Schloß Holte-Stukenbrock (dpa/lnw)

Wegen Bergungsarbeiten ist die Autobahn 33 bei Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) am Montag in Richtung Brilon voll gesperrt worden. Ein 24 Jahre alter Lkw-Fahrer kam am Morgen zwischen Schloß Holte-Stukenbrock und Stukenbrock-Senne mit seinem Fahrzeug von der Spur ab, kollidierte mit einer Leitplanke und blieb auf dieser stehen, wie die Polizei berichtete. Um den 40-Tonner zu bergen, seien Rückbauarbeiten an der Leitplanke nötig.

Von dpa