Lkw-Brand auf A1: Fahrbahnen werden über Nacht repariert

Münster (dpa/lnw)

Nach einem Lkw-Brand auf der A1 bei Münster bleibt die Autobahn in der Nacht zum Mittwoch zwischen Lotte/Osnabrück und Lengerich in Richtung Dortmund teilweise gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes in Westfalen mitteilte, werde die Fahrbahndecke zweier Fahrstreifen von Dienstagabend bis voraussichtlich Mittwochmorgen (19.00 bis 06.00 Uhr) repariert. Der Verkehr werde über die rechte Spur an der Baustelle vorbeigeführt.

Von dpa