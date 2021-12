Lkw durchbricht Leitplanke: A1 bei Hamm stundenlang gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Hamm hat am Montag ein Lastwagen ein Auto durch die Mittelschutzplanke gedrückt. Der Lastwagenfahrer und die Frau am Steuer des Autos erlitten lebensgefährliche Verletzungen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Strecke wurde nach dem Unfall zunächst komplett gesperrt. Die Zugmaschine hatte sich vom Auflieger gelöst und war durch die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geflogen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Dabei schob sie den Wagen mit sich.

Aus noch unbekannter Ursache war der Lastwagen in Fahrtrichtung Dortmund zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, war ins Schlingern geraten und schließlich auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Dort kollidierte er mit dem Auto und durchbrach die Leitplanke.

Am Nachmittag dauerte die Bergung der Fahrzeugwracks weiter an. Die Sperrung des Streckenabschnitts zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg in beide Richtungen sollte bis in den Abend hinein dauern, sagte eine Sprecherin. Nach dem Unfall um 11.15 Uhr hatten sich zwischenzeitlich mehrere Kilometer Stau gebildet.