Lkw fährt Schlangenlinien: Wegen Kürbiskernen

Erwitte (dpa)

Weil ihm beim Knabbern immer wieder Kürbiskerne auf den Boden fielen, ist ein Lkw-Fahrer (65) in Schlangenlinien durch den Kreis Soest gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Gespann zunächst auf der A44 einem Zeugen aufgefallen. Eine Streife entdeckte den Lkw dann jenseits der Autobahn auf einer Straße bei Erwitte - «deutlich» in Schlangenlinien unterwegs, so die Behörde. Tatsächlich war der Mann nüchtern, aber er bückte sich immer wieder nach seinen Kürbiskernen.

Von dpa