Lkw-Fahrer übersieht Stauende: Lebensgefährlich verletzt

Oberhausen (dpa/lnw)

Bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Oberhausen hat sich ein 56-jähriger Lastwagen-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 56-Jährige wurde am Dienstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Auch der 37-Jährige kam in ein Krankenhaus.

