Lkw kippt auf die Seite: A30 für mehrere Stunden gesperrt

Münster (dpa/lnw)

Wegen der Bergung eines umgestürzten Lasters hat die Polizei die A30 in Münster in der Nacht zu Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt. Der Laster sei bereits am frühen Mittwochmorgen zwischen Rheine und Rheine-Kanalhafen von der Fahrbahn abgekommen und dann in einem Grünstreifen auf der Seite gelandet, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lkw-Fahrer habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Weitere Details zum Unfallhergang nannte der Polizeisprecher nicht.

Von dpa