Lkw-Unfall mit einem Toten: Vollsperrung auf der A2

Porta Westfalica (dpa)

Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen mit einem tödlich Verletzten müssen Autofahrer am Freitagmorgen auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) mit Verzögerungen rechnen. Ein Fahrer sei in der Nacht eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle verstorben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Fahrbahn Richtung Dortmund sei derzeit aufgrund der Bergungsarbeiten noch voll gesperrt, eine Umleitung aber eingerichtet. Weitere Details waren zunächst unklar.

Von dpa