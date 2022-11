Lob für Coach Letsch: «Passt gut zur Philosophie des Clubs»

Bochum (dpa)

Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian schöpft dank des neuen Trainers Thomas Letsch neuen Mut im Abstiegskampf des VfL Bochum. «Aus neun Pflichtspielen hat die Mannschaft unter der Führung von Thomas Letsch nunmehr fünf Siege eingefahren, vier davon in der Bundesliga. Aus dem einsamen Abstiegskampf ist nun ein Wettbewerb geworden, in dem wir in Schlagdistanz sind», lobte der 35-Jährige am Donnerstag in einem vereinseigenen Interview. Er erinnerte an die schlechte Ausgangslage des Clubs kurz nach der Trennung von Fußball-Lehrer Thomas Reis im September: «Zum Zeitpunkt der Übernahme hatte die Mannschaft einen Punkt und war Tabellenletzter. Schalke war fünf Punkte von uns entfernt, Augsburg acht, Köln neun Punkte voraus.» Mittlerweile ist der VfL als Tabellenvorletzter nur noch einen Punkt von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt.

Von dpa