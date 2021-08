Logistik-Lager: 10.000 Quadratmeter für Hochwasser-Spenden

Nach der Hochwasser-Katastrophe richtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein Logistikzentrum zur Annahme von Groß- und Unternehmensspenden ein. Das über 10.000 Quadratmeter große Lager liegt in Zülpich im Kreis Euskirchen. Der Ort sei auch wegen kurzer Transportwege in die am meisten betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geeignet, teilte das DRK mit. In dem Lager könnten Sachspenden und aus Fluthilfemitteln beschaffte Güter angenommen, aufbereitet und vorübergehend eingelagert werden.

Hartmut Krabs-Höhler, Chef des DRK-Landesverbandes Nordrhein, erklärte, die Bereitstellung benötigter Güter – von Waschmaschinen über Möbel bis zu Hygienebedarf – werde zunächst für drei bis sechs Monate sichergestellt. Das Logistikzentrum wurde von den DRK-Landesverbänden Nordrhein und Rheinland-Pfalz eingerichtet.