Lotto-Jackpot mit 15,3 Millionen Euro geht nach Duisburg

Münster/Duisburg (dpa/lnw)

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Duisburger Raum hat bei der Samstagsziehung den Jackpot bei der Lotterie 6 aus 49 geknackt. Für die Zahlenkombination 4, 19, 23, 40, 41, 43 mit der richtigen Superzahl 6 würden 15,3 Millionen Euro Gewinnsumme fällig, teilte die Lotteriegesellschaft am Montag in Münster mit. Das sei die bisher höchste Gewinnsumme in diesem Jahr. Es gebe bereits einen ersten Kontakt zum Teilnehmer, sagte ein Sprecher.

Von dpa