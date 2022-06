Luftmatratze auf der Erft löst großen Sucheinsatz aus

Grevenbroich (dpa/lnw)

Eine Luftmatratze auf der Erft hat am Samstagabend in Grevenbroich bei Neuss einen großen Einsatz von Feuerwehr, DLRG und und Wasserwacht ausgelöst. Passanten hatten im Bereich einer Erft-Brücke eine Luftmatratze entdeckt, die sich an einem Baum verhakt hatte, teilte die Feuerwehr Grevenbroich mit. Weil die Befürchtung bestand, dass ein Mensch von der Matratze in die Erft gestürzt sein könnte, wurde eine Suche gestartet.

Von dpa