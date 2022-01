Luke Mockridge verschiebt Bühnenrückkehr

Köln (dpa)

Luke Mockridge verschiebt wegen der Corona-Pandemie seine für Anfang Februar geplante Rückkehr. Das teilte der Veranstalter am Freitag in Bielefeld mit. Der für den 3. Februar in Gütersloh geplante Auftritt des Komikers werde wegen der Auflagen der Behörden auf den Sommer (15.7.) verlegt. Ersatztermine gibt es demnach auch für geplante Auftritte in Olsberg (Hochsauerland) und Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen). Der nächste geplante Auftritt ist laut dem Ticketanbieter Eventim am 26. März in Frankfurt.

