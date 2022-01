Lunemann neuer Chef des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe

Münster (dpa/lnw)

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat von diesem Sommer an einen neuen Direktor. Der bisherige LWL-Kämmerer Georg Lunemann (CDU) wurde am Donnerstag in Münster mit großer Mehrheit der Abgeordneten der Landschaftsversammlung zum Chef der rund 18.000 Beschäftigten im Kommunalverband gewählt, wie es in einer Mitteilung hieß. Die schwarz-grüne Mehrheit im Westfalen-Parlament hatte den Vertrag seines Vorgängers Matthias Löb (SPD) nicht verlängern wollen. Der Münsterländer Lunemann tritt sein neues Amt an der LWL-Spitze am 1. Juli an.

Von dpa