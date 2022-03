Mädchen mit Stichen schwer verletzt: 18-Jähriger in U-Haft

Einen Tag nach einem Messerangriff auf ein 15 Jahre altes Mädchen in Mönchengladbach sitzt ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Der Haftrichter habe Haftbefehl wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Mönchengladbach mit. Das Mädchen war am Sonntag durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist die 15-Jährige gesundheitlich stabil. Nach Aussage des Opfers hatten sich die Teenager per Messenger zu einem Treffen verabredet. Demnach habe der 18-Jährige das Mädchen bedrängt und zugestochen, nachdem es ihn aufgefordert hatte, aufzuhören. Dann sei er zunächst geflüchtet.