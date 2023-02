Männer bedrohen und schlagen Radfahrer

In Iserlohn im Märkischen Kreis ist ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer von Mitgliedern einer Hochzeitsgesellschaft angegriffen worden. Unbekannte Männer hätten ihn zunächst bedroht und dann ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Kurz vor einer Kreuzung habe der Fahrradfahrer am Dienstagmittag seinen Arm ausgestreckt, da ein Hochzeitskorso sehr nahe an ihn herangefahren sei. Dabei sei er gegen den Seitenspiegel eines Autos gekommen, der daraufhin eingeklappt sei. Der Fahrer des Autos habe ihm dann zugerufen, dass er ihn totschlagen würde, wenn an diesem Tag nicht der Tag seiner Hochzeit wäre. Anschließend stieg demnach ein unbekannter Mann aus einem weiteren Auto und schlug dem Radfahrer mit der Faust ins Gesicht, so dass er zu Boden fiel. Der unbekannte Mann habe dann erneut zugeschlagen, als der Radfahrer die Kennzeichen fotografieren wollte. Anschließend fuhren die mutmaßlichen Täter mit dem Hochzeitskorso weiter Richtung Kalthof. Die Polizei sucht nun nach den Männern.